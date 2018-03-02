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exclusive / Криминал

Один человек погиб в результате стрельбы на севере Санкт-Петербурга
На севере Санкт-Петербурга один человек погиб в результате стрельбы, произошедшей в четверг, 1 марта, около 11 часов вечера. Инцидент был зафиксирован возле одного из домов, находящихся по улице Сикейроса.

Один человек погиб в результате стрельбы на севере Санкт-Петербурга


Звуки выстрелов услышал местный житель. Выйдя на улицу, он обнаружил двух человек, лежащих на земле. На место случившегося оперативно прибыли врачи скорой помощи. Медики констатировали смерть одного из мужчин, она наступила в результате получения трёх огнестрельных ранений. Второго пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается специалистами как тяжелое.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов Северной столицы занимаются поиском стрелка. Подробности случившегося устанавливаются.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:21
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