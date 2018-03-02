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Во время драки на “Доме-2” Ольге Рапунцель вырвали клок волос
Во время драки, произошедшей на “Доме-2”, Алене Рапунцель вырвали клок волос. Вышеуказанная потасовка с участием сестры Ольги Рапунцель произошла из-за молодого человека.

Во время драки на “Доме-2” Ольге Рапунцель вырвали клок волос

В одном из недавних эфиров “Дома-2” поучаствовала сестра Ольги Рапунцель, и почти сразу у нее завязались отношения с Ильей Яббаровым. Однако страсть между влюбленными весьма стремительно угасла, мужчина быстро стал возлюбленной изменять, поэтому они решили расстаться. Виновницей разрыва оказалась Ольга Жарикова, однако сестра Рапунцель не смогла так быстро простить предательство и решила другой звезде “Дома-2” отомстить. В комнату оппонентки Алена Рапунцель пришла с туалетной бумагой и ершиком, дабы показать, как соперница “низко опустилась”.

Именно на почве этого между девушками завязалась драка, в ходе чего экс-возлюбленной Яббарова вырвали клок волос. Стоит отметить, что Ольга изначально выступала против того, чтобы ее сестра участвовала в “Доме-2”. Девушки почти сразу повздорили, после чего общение между ними стало редким и напряженным.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:17
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