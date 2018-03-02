В руках Ким Кардашьян обнаружили телефон из прошлого
Пользователи Сети обратили внимание на новый телефон телезвезды Ким Кардашьян. Недавно она вышла в свет с раскладушкой Ferrari розового цвета. Соответствующие снимки обнародованы в социальных сетях.
В своем Snapchat Ким Кардашьян уже показывала мобильное устройство, популярное в начале 2000-х годов. Специалисты портала Unicorn Mermand предположили, что новый девайс знаменитости может спровоцировать возвращение моды на телефоны-раскладушки.
Представители СМИ также вспомнили, что до сих пор остались экземпляры модели Motorola Razr V3, которая была очень популярна почти 20 лет назад. Телефон, находящийся в руках у Кардашьян, можно приобрести за 152 доллара. В переводе на российские рубли сумма не превышает 8,5 тысячи.
Отмечается, что, несмотря на появление на публике с новым гаджетом, знаменитость продолжает совершать звонки и общаться в соцсетях с помощью своего iPhone.
В своем Snapchat Ким Кардашьян уже показывала мобильное устройство, популярное в начале 2000-х годов. Специалисты портала Unicorn Mermand предположили, что новый девайс знаменитости может спровоцировать возвращение моды на телефоны-раскладушки.
Представители СМИ также вспомнили, что до сих пор остались экземпляры модели Motorola Razr V3, которая была очень популярна почти 20 лет назад. Телефон, находящийся в руках у Кардашьян, можно приобрести за 152 доллара. В переводе на российские рубли сумма не превышает 8,5 тысячи.
Отмечается, что, несмотря на появление на публике с новым гаджетом, знаменитость продолжает совершать звонки и общаться в соцсетях с помощью своего iPhone.
Автор: Валерия Орлова