В Удмуртии зарплата врачей превысила 56 тыс рублей
Игорь Титов, исполняющий обязанности Министра здравоохранения Удмуртии, на очередном совещании отчитался о средней зарплате врачей в регионе. По его данным, она превысила 56 тысяч рублей.
По имеющимся данным, зарплаты медиков в республике увеличились до 49 тысяч 565 рублей. Чтобы выполнить майские указы, власти поднимут оплату труда врачам до 55 тысяч 754 рублей.
В IV квартале 2017 года целевые значения по заработным платам медицинских работников достигнуты. В частности, врачи получали 49 тысяч 565 рублей, средний медперсонал – 25 тысяч 282 рубля, младший медперсонал – 21 тысячу 439 рублей. Планируется, что оклады будут повышены до 55 тысяч 754 рублей, 27 тысяч 877 рублей и 21 тысячи 439 рублей соответственно.
Местные СМИ сообщают, что сейчас, чтобы увеличить свой доход, некоторым специалистам приходится работать на 2-3 ставки.
По имеющимся данным, зарплаты медиков в республике увеличились до 49 тысяч 565 рублей. Чтобы выполнить майские указы, власти поднимут оплату труда врачам до 55 тысяч 754 рублей.
В IV квартале 2017 года целевые значения по заработным платам медицинских работников достигнуты. В частности, врачи получали 49 тысяч 565 рублей, средний медперсонал – 25 тысяч 282 рубля, младший медперсонал – 21 тысячу 439 рублей. Планируется, что оклады будут повышены до 55 тысяч 754 рублей, 27 тысяч 877 рублей и 21 тысячи 439 рублей соответственно.
Местные СМИ сообщают, что сейчас, чтобы увеличить свой доход, некоторым специалистам приходится работать на 2-3 ставки.
Автор: Валерия Орлова