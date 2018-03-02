В Ростове в выходные ожидается потепление
В грядущие выходные в Ростове ожидается небольшое потепление. Такие данные предоставляют синоптики, отмечая, что температура в городе может подняться до +4 градусов Цельсия.
По словам сотрудников местного Гидрометцентра, на выходные дни в Ростове установится более теплая погода. В субботу, 3 марта, в городе выпадет снег, который должен сопровождаться небольшим дождем. В ночное время температура зафиксируется на уровне -5 градусов, однако в дневной период воздух успеет прогреться в сумме до +2 градусов.
Что до воскресенья, 4 марта, то в это время дождь должен наблюдаться как в дневной период, так и ночью. При этом в ночную пору столбик термометра должен показывать 0 градусов. Днем же погода в Ростове только улучшится, а температурные показатели вырастут до отметки 5 градусов со знаком “+”. Скорость ветра на выходные дни в среднем составит порядка 6 метров в секунду. При этом синоптиками не уточняется, на какой период времени в Ростове задержатся относительно теплые погодные условия.
По словам сотрудников местного Гидрометцентра, на выходные дни в Ростове установится более теплая погода. В субботу, 3 марта, в городе выпадет снег, который должен сопровождаться небольшим дождем. В ночное время температура зафиксируется на уровне -5 градусов, однако в дневной период воздух успеет прогреться в сумме до +2 градусов.
Что до воскресенья, 4 марта, то в это время дождь должен наблюдаться как в дневной период, так и ночью. При этом в ночную пору столбик термометра должен показывать 0 градусов. Днем же погода в Ростове только улучшится, а температурные показатели вырастут до отметки 5 градусов со знаком “+”. Скорость ветра на выходные дни в среднем составит порядка 6 метров в секунду. При этом синоптиками не уточняется, на какой период времени в Ростове задержатся относительно теплые погодные условия.
Автор: Марина Вебер