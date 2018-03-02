Актёра Валерия Гаркалина перевели из экстренной реанимации в общую
Медики перевели российского актера Валерия Гаркалина из экстренной реанимации в общую. В то же время его состояние продолжает оцениваться специалистами как тяжелое.
Врачи НИИ им. Склифосовского увидели позитивную динамику. В результате было принято решение о переводе народного артиста в общую реанимацию. В четверг, 1 марта, у Гаркалина температура опустилась до 37 градусов. Сегодня утром показатель достиг нормы – 36,6.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что 62-летнего актера госпитализировали с воспалением лёгких. Три дня он провел в отделении экстренной реанимации.
Врачи НИИ им. Склифосовского увидели позитивную динамику. В результате было принято решение о переводе народного артиста в общую реанимацию. В четверг, 1 марта, у Гаркалина температура опустилась до 37 градусов. Сегодня утром показатель достиг нормы – 36,6.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что 62-летнего актера госпитализировали с воспалением лёгких. Три дня он провел в отделении экстренной реанимации.
Автор: Валерия Орлова