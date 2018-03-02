У Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко появился малыш
У Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко появился четвероногий пушистый малыш. Речь идет о щенке лабрадора, семейная фотография с которым появилась в Twitter модели.
«Добро пожаловать в нашу дружную семью. Мы очень тебе рады, малыш!» - написала Костенко, комментируя снимок. На фото она прижимает щенка к груди и нежно смотрит на него. При этом на фото указано имя Тара.
Подписчики, в свою очередь, порадовались в своих многочисленных комментариях за пополнение в семействе Тарасовых и пожелали благополучия и гармонии. Также они отметили, что завести лабрадора является очень правильным поступком для семьи, ожидающей появления маленького ребенка.
К слову, поклонники уже давно подозревают Костенко в беременности после ее двусмысленного поста о перманентном макияже, когда она решила отказаться от него, поскольку это вредит при интересном положении женщины.
«Добро пожаловать в нашу дружную семью. Мы очень тебе рады, малыш!» - написала Костенко, комментируя снимок. На фото она прижимает щенка к груди и нежно смотрит на него. При этом на фото указано имя Тара.
Подписчики, в свою очередь, порадовались в своих многочисленных комментариях за пополнение в семействе Тарасовых и пожелали благополучия и гармонии. Также они отметили, что завести лабрадора является очень правильным поступком для семьи, ожидающей появления маленького ребенка.
К слову, поклонники уже давно подозревают Костенко в беременности после ее двусмысленного поста о перманентном макияже, когда она решила отказаться от него, поскольку это вредит при интересном положении женщины.
Автор: Сёмина Виктория