В Красноярском крае водитель иномарки при попытке сбежать от полиции протаранил три авто
На территории Красноярского края водитель Mitsubishi Pajero во время попытки скрыться от сотрудников полиции протаранил три авто. Информацию о случившемся подтверждают представители Госавтоинспекции.
Инцидент имел место ночью в городе Ачинск, где внимание ДПС привлек Mitsubishi Pajero под управлением 34-летнего водителя. Мужчина попытался скрыться, в ходе чего завязалась погоня с участием стражей порядка. В итоге гражданин осуществил наезд на гараж, а также повредил три припаркованных транспортных средствах. Отмечается, что мужчину удалось задержать, и оказалось, что во время управления иномаркой житель Красноярского края находился в нетрезвом состоянии.
Впоследствии 34-летнего нарушителя ПДД забрали в отделение, а его авто — на стоянку. В отношении водителя Mitsubishi составлено сразу несколько административных актов. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, однако в УМВД Красноярского края деталями не делятся, но не исключается утверждение процессуального решения для водителя.
Инцидент имел место ночью в городе Ачинск, где внимание ДПС привлек Mitsubishi Pajero под управлением 34-летнего водителя. Мужчина попытался скрыться, в ходе чего завязалась погоня с участием стражей порядка. В итоге гражданин осуществил наезд на гараж, а также повредил три припаркованных транспортных средствах. Отмечается, что мужчину удалось задержать, и оказалось, что во время управления иномаркой житель Красноярского края находился в нетрезвом состоянии.
Впоследствии 34-летнего нарушителя ПДД забрали в отделение, а его авто — на стоянку. В отношении водителя Mitsubishi составлено сразу несколько административных актов. Сейчас по факту случившегося проводится проверка, однако в УМВД Красноярского края деталями не делятся, но не исключается утверждение процессуального решения для водителя.
Автор: Марина Вебер