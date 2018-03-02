Житель Прикамья на почве ревности чуть не зарезал свою сожительницу
Между жителем Прикамья в Соликамске и его возлюбленной на почве ревности произошел конфликт. Во время ссоры мужчина чуть не зарезал свою сожительницу.
Событие произошло в одном из жилых домов города, где пара распивала спиртные напитки. Во время застолья 42-летний ревнивый мужчина начал конфликт с женщиной 1963 года рождения. Дальнейший накал эмоций произвел к удару ножом сожительницы.
Пострадавшую забрали местные медики с проникающим ранением в грудной области. В ГУ МВД по Пермскому краю дали информацию о начале уголовного производства по статье, карающей за нанесение умышленных тяжких повреждений. Идут следственные действия.
Событие произошло в одном из жилых домов города, где пара распивала спиртные напитки. Во время застолья 42-летний ревнивый мужчина начал конфликт с женщиной 1963 года рождения. Дальнейший накал эмоций произвел к удару ножом сожительницы.
Пострадавшую забрали местные медики с проникающим ранением в грудной области. В ГУ МВД по Пермскому краю дали информацию о начале уголовного производства по статье, карающей за нанесение умышленных тяжких повреждений. Идут следственные действия.
Автор: Северов Андрей