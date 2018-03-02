В трех районах Уфы отключат воду
В трёх районах города Уфа на следующей неделе будет производиться отключение холодной и горячей воды. Об этом сообщили сотрудники Уфаводоканала. Отключение связано с проведением ремонтных работ.
Водоснабжение будет отсутствовать в понедельник, 5 марта, в Калининском районе с 10 утра до 6 часов вечера. Без него останутся жители домов, находящихся на улицах 40 лет Октября, Свободы, Черниковская, Первомайская.
Ремонтные работы 5 марта будут проводиться на улице Юрия Гагарина в Октябрьском районе, а 6 марта – на Набережной реки Уфы и Максима Рыльского.
Водоснабжение будет отсутствовать на проспекте Октября 6 марта с 10.00 до 19:30 (Советский район).
Водоснабжение будет отсутствовать в понедельник, 5 марта, в Калининском районе с 10 утра до 6 часов вечера. Без него останутся жители домов, находящихся на улицах 40 лет Октября, Свободы, Черниковская, Первомайская.
Ремонтные работы 5 марта будут проводиться на улице Юрия Гагарина в Октябрьском районе, а 6 марта – на Набережной реки Уфы и Максима Рыльского.
Водоснабжение будет отсутствовать на проспекте Октября 6 марта с 10.00 до 19:30 (Советский район).
Автор: Валерия Орлова