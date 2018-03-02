Студентки из США расплатились за щенка хаски "обнажёнными" фото
Студентка из Техаса поделилась в Сети рассказом о своих приятельницах, которые собирались завести собаку породы хаски. Однако за питомца жительницам США пришлось расплачиваться не деньгами, а обнаженными фотографиями.
В Сети обнародован скриншот переписки, где одна из студенток сообщила, что продавец предложил расплатиться за щенка «голыми» снимками. В ответ на это девушка засомневалась и стала просить совета у приятельниц. В итоге она и ее подруги согласились на предложение мужчины, поскольку позже в Сети были опубликованы фотографии собаки. Однако пикантные снимки покупательницы отправили не свои, а чужие.
Пользователи после прочтения переписки разделились на два лагеря: одни начали хвалить американок за поступок, а другие, напротив, критиковать. Большинство юзеров обрушились с критикой на девушек за то, что они отправили чужие снимки.
В Сети обнародован скриншот переписки, где одна из студенток сообщила, что продавец предложил расплатиться за щенка «голыми» снимками. В ответ на это девушка засомневалась и стала просить совета у приятельниц. В итоге она и ее подруги согласились на предложение мужчины, поскольку позже в Сети были опубликованы фотографии собаки. Однако пикантные снимки покупательницы отправили не свои, а чужие.
Пользователи после прочтения переписки разделились на два лагеря: одни начали хвалить американок за поступок, а другие, напротив, критиковать. Большинство юзеров обрушились с критикой на девушек за то, что они отправили чужие снимки.
Автор: Валерия Орлова