В Сети показали концептуальный дизайн смартфона Xiaomi Mi MIX 2S
На просторах Сети появился концептуальный дизайн смартфона Xiaomi Mi MIX 2S от китайского бренда. Соответствующий ролик накануне был обнародован в YouTube, информирует Gizmo.
Концепция Xiaomi Mi MIX 2S показывает, что на всех четырех сторонах дисплея имеются тонкие рамки. Предполагается, что соотношение между экраном и корпусом может быть очень близко к 100%. При этом концепт не раскрывает точное размещение фронтальной камеры. Интересно, что Xiaomi подала заявку на патент на скрытую переднюю камеру в начале 2015 года. Следовательно, в флагмане может появиться флип-камера, подобная будущему концептуальному телефону Vivo APEX. Другие датчики могут быть встроены под экран.
Задняя сторона Mi MIX 2S имеет вертикальную двойную камеру в верхнем левом углу. Между двумя датчиками имеется двухцветная светодиодная вспышка. Вышеуказанные рендеры не являются фотографиями или частью пресс-релиза новинки от Xiaomi, что намечено на 27 марта. Дизайн создан воображением на основе слухов, окружающих смартфон.
Концепция Xiaomi Mi MIX 2S показывает, что на всех четырех сторонах дисплея имеются тонкие рамки. Предполагается, что соотношение между экраном и корпусом может быть очень близко к 100%. При этом концепт не раскрывает точное размещение фронтальной камеры. Интересно, что Xiaomi подала заявку на патент на скрытую переднюю камеру в начале 2015 года. Следовательно, в флагмане может появиться флип-камера, подобная будущему концептуальному телефону Vivo APEX. Другие датчики могут быть встроены под экран.
Задняя сторона Mi MIX 2S имеет вертикальную двойную камеру в верхнем левом углу. Между двумя датчиками имеется двухцветная светодиодная вспышка. Вышеуказанные рендеры не являются фотографиями или частью пресс-релиза новинки от Xiaomi, что намечено на 27 марта. Дизайн создан воображением на основе слухов, окружающих смартфон.
Автор: Марина Вебер