Курс доллара резко снизился
Курс доллара начал резко снижаться после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о вводе пошлины на ввоз стали. Теперь она будет составлять 25%. Что касается импорта алюминия, то пошлина достигнет 10%.
Этой новости обрадовались разве что американские производители стали. Все остальные стали опасаться так называемой торговой войны, в которой не окажется победителей. Курс доллара потерял почти все, что ему удалось приобрести ранее. В пятницу, 2 марта, индекс американской валюты упал на 0,4%, снизившись до 90,20.
Такая ситуация могла произойти и из-за заявлений главы Банка Японии Хирухико Куроды. Он сообщил о нормализации денежной политики.
Евро прибавил по отношению к доллару 1,23, поднявшись с отметки 1,22. Более сильное укрепление европейской валюты сдерживает риски, связанные с выборами в Италии, которые состоятся в ближайшее воскресенье.
Этой новости обрадовались разве что американские производители стали. Все остальные стали опасаться так называемой торговой войны, в которой не окажется победителей. Курс доллара потерял почти все, что ему удалось приобрести ранее. В пятницу, 2 марта, индекс американской валюты упал на 0,4%, снизившись до 90,20.
Такая ситуация могла произойти и из-за заявлений главы Банка Японии Хирухико Куроды. Он сообщил о нормализации денежной политики.
Евро прибавил по отношению к доллару 1,23, поднявшись с отметки 1,22. Более сильное укрепление европейской валюты сдерживает риски, связанные с выборами в Италии, которые состоятся в ближайшее воскресенье.
Автор: Валерия Орлова