В Уфе инспекторы погнались за пьяным водителем Lada
В Уфе дорожные инспекторы устроили погоню за пьяным водителем Lada. Инцидент произошел в ночное время суток на участке дороги Кировского района.
Автовладелец модели Granta проигнорировал просьбу представителей службы патруливания остановиться и попытался скрыться от них. В ответ была устроена погоня, однако, не справившись с управлением, нарушитель на своем авто врезался в столб около Мелькомбината.
Тест инспекторов выявил присутствие алкоголя в крови водителя в количестве 0,66 мг/л. К нарушителю будут предприняты соответствующие меры.
Автовладелец модели Granta проигнорировал просьбу представителей службы патруливания остановиться и попытался скрыться от них. В ответ была устроена погоня, однако, не справившись с управлением, нарушитель на своем авто врезался в столб около Мелькомбината.
Тест инспекторов выявил присутствие алкоголя в крови водителя в количестве 0,66 мг/л. К нарушителю будут предприняты соответствующие меры.
Автор: Сёмина Виктория