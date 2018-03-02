Журнал Forbes озвучил имена самых богатых хип-хоп исполнителей 2018 года
Эксперты журнала Forbes озвучили имена самых богатых хип-хоп исполнителей 2018 года. Первенство рейтинга удалось занять американскому рэперу Джей Зи, чье состояние специалисты оценивают в сумме в 900 млн долларов.
Джей Зи впервые удалось занять в указанном рейтинге первую позицию, поскольку прежде лидерство удерживал его коллега — Пи Дидди. Последний в 2018 году не ушел далеко, оказавшись на второй строчке. Состояние данного артиста специалисты Forbes оценили в 825 млн долларов. При этом эксперты также полагают, что обойти конкурента Джей Зи удалось благодаря компании Roc Nation. Также не последнюю роль в этом деле занимает стриминговый сервис Tidal и известные за рубежом алкогольные бренды Armand de Brignac и DʼUssé.
Тройку лидеров по итогам 2018 года закрывает хип-хоп исполнитель Dr. Dre, чье состояние в Forbes оценили в 770 млн долларов. Четвертую и пятую позицию между собой пришлось разделить Дрейку и Эминему. Притом они в значительной мере отстали от своих коллег, поскольку их доход составляет всего около 100 млн долларов.
Джей Зи впервые удалось занять в указанном рейтинге первую позицию, поскольку прежде лидерство удерживал его коллега — Пи Дидди. Последний в 2018 году не ушел далеко, оказавшись на второй строчке. Состояние данного артиста специалисты Forbes оценили в 825 млн долларов. При этом эксперты также полагают, что обойти конкурента Джей Зи удалось благодаря компании Roc Nation. Также не последнюю роль в этом деле занимает стриминговый сервис Tidal и известные за рубежом алкогольные бренды Armand de Brignac и DʼUssé.
Тройку лидеров по итогам 2018 года закрывает хип-хоп исполнитель Dr. Dre, чье состояние в Forbes оценили в 770 млн долларов. Четвертую и пятую позицию между собой пришлось разделить Дрейку и Эминему. Притом они в значительной мере отстали от своих коллег, поскольку их доход составляет всего около 100 млн долларов.
Автор: Марина Вебер