Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.88 USD 56.43
Курс валют на 02.03.2018
exclusive / Технологии

В Instagram появятся видеозвонки
В популярной социальной сети Instagram в скором времени должны появиться видеозвонки. Об этом стало известно после проведения анализа новой прошивки интернет-сайта.

В Instagram появятся видеозвонки


Эксперты изучили АРК-файлы последней версии сервиса Instagram, предназначенной для платформы Android. В результате они обнаружили там интересные изображения, на которых были запечатлены иконки камеры и телефонной трубки. Файлы разработчики подписали словами «видеовызов» и «вызов». Как считают в издании TechRadar, в закрытом режиме авторы проекта занимаются тестированием новой системы. Официальные представители Instagram пока никак не прокомментировали предположения журналистов.

Как считают аналитики, социальная сеть не хочет отставать от Snapchat, которая запустила функцию видеозвонков еще четыре года назад. Скорее всего, эта опция будет осуществлять работу по аналогии с Facebook Messenger.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 13:39
Читайте также
Владимир Путин рассказал, чем бы занимался, не
Польша готова своим газом согревать Украину
Пригожин зарегистрировал выдуманную авторами
«Газпром» расторгает контракты с «Нафтогазом»
В Ленобласти депутат заявил о необходимости
Петр Порошенко призвал украинцев сплотиться для
Меркель и Трамп обеспокоены заявлениями Путина о
Эксперт считает странным заявление “Нафтогаза” об
Владимир Гройсман заявил об отсутствии
Жириновский: Обвинять Слуцкого в «харассменте»
В 2018 году в “Нафтогазе” не желают выполнять
На Украине до 7 марта ввели ограничение на
Добавление комментария
Последние новости
02.03, 21:01 Ученые: Грудное вскармливание сокращает риск
02.03, 20:46 Владимир Путин рассказал, чем бы занимался, не занимай
02.03, 20:37 Ольга Бузова засветила ягодицы на новом пикантном фото
02.03, 20:17 Елизавета Боярская и Данила Козловский стали
02.03, 20:12 Польша готова своим газом согревать Украину
02.03, 20:00 Ученые: Увеличение зарплаты улучшает здоровье
02.03, 19:55 На тестах в Тольятти замечена кроссовая версия Lada Vesta
02.03, 19:44 Эммануил Виторган в 78 лет стал отцом в третий раз
02.03, 19:39 В Санкт-Петербурге школьникам заклеили рты скотчем
02.03, 19:13 Эксперты рассказали об опасности разогревания пищи в
02.03, 18:51 В России резко сократилась стоимость самого дорогого
02.03, 18:51 В Сети появились характеристики HTC Desire 12 Plus
02.03, 18:39 Пригожин зарегистрировал выдуманную авторами "списка
02.03, 18:37 Петр Порошенко утвердил закон о приватизации
02.03, 18:34 «Газпром» расторгает контракты с «Нафтогазом»
02.03, 18:33 Кристина Орбакайте рассказала о здоровье Аллы Пугачевой
02.03, 18:29 «Яндекс» запустил сервис по доставке еды
02.03, 18:27 Памела Андерсон не стала говорить о романе с Владимиром
02.03, 18:21 В Новокузнецке рухнул лифт с пассажиром
02.03, 18:07 В Ленобласти депутат заявил о необходимости включения