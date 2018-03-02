В Instagram появятся видеозвонки
В популярной социальной сети Instagram в скором времени должны появиться видеозвонки. Об этом стало известно после проведения анализа новой прошивки интернет-сайта.
Эксперты изучили АРК-файлы последней версии сервиса Instagram, предназначенной для платформы Android. В результате они обнаружили там интересные изображения, на которых были запечатлены иконки камеры и телефонной трубки. Файлы разработчики подписали словами «видеовызов» и «вызов». Как считают в издании TechRadar, в закрытом режиме авторы проекта занимаются тестированием новой системы. Официальные представители Instagram пока никак не прокомментировали предположения журналистов.
Как считают аналитики, социальная сеть не хочет отставать от Snapchat, которая запустила функцию видеозвонков еще четыре года назад. Скорее всего, эта опция будет осуществлять работу по аналогии с Facebook Messenger.
Эксперты изучили АРК-файлы последней версии сервиса Instagram, предназначенной для платформы Android. В результате они обнаружили там интересные изображения, на которых были запечатлены иконки камеры и телефонной трубки. Файлы разработчики подписали словами «видеовызов» и «вызов». Как считают в издании TechRadar, в закрытом режиме авторы проекта занимаются тестированием новой системы. Официальные представители Instagram пока никак не прокомментировали предположения журналистов.
Как считают аналитики, социальная сеть не хочет отставать от Snapchat, которая запустила функцию видеозвонков еще четыре года назад. Скорее всего, эта опция будет осуществлять работу по аналогии с Facebook Messenger.
Автор: Валерия Орлова