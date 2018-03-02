Новый iPhone могут оснастить главной фишкой Android-смартфонов
Новая версия iPhone может обзавестись главной фишкой большинства Android-смартфонов. Вероятно появление возможности использовать на девайсе от Apple одновременно двух SIM-карт.
В Сети предположили, каким образом может выглядеть будущий iPhone. На рендерах независимые дизайнеры поработали над внешностью iPhone X Plus, фаблетом, чья презентация прогнозируется некоторыми экспертами на 2018 год. Девайсу пророчат экран на 6,5 дюймов, однако ключевым отличием новинки от прежних смартфонов от компании Apple может стать наличие слотов для двух SIM-карт, тогда как прежде “яблочные” устройства предлагались общественности только с одной “симкой”.
Американский бренд нередко критиковали даже его поклонники, а именно за нежелание следовать концепции, подобной той, что имеется у Android-смартфонов. В последних обычно существует слот для второй “симки” и, кроме того, карты памяти.
Ранее эксперты назвали iPhone X смартфоном с лучшей камерой на рынке мобильных устройств.
В Сети предположили, каким образом может выглядеть будущий iPhone. На рендерах независимые дизайнеры поработали над внешностью iPhone X Plus, фаблетом, чья презентация прогнозируется некоторыми экспертами на 2018 год. Девайсу пророчат экран на 6,5 дюймов, однако ключевым отличием новинки от прежних смартфонов от компании Apple может стать наличие слотов для двух SIM-карт, тогда как прежде “яблочные” устройства предлагались общественности только с одной “симкой”.
Американский бренд нередко критиковали даже его поклонники, а именно за нежелание следовать концепции, подобной той, что имеется у Android-смартфонов. В последних обычно существует слот для второй “симки” и, кроме того, карты памяти.
Ранее эксперты назвали iPhone X смартфоном с лучшей камерой на рынке мобильных устройств.
Автор: Марина Вебер