В Киселевске работник котельной застрял и погиб на конвейерной ленте
В Кузбассе в Киселевске нетрезвый работник котельной погиб во время рабочего процесса. Мастер нашла труп, застрявший на конвейерной ленте.
Погибший исполнял обязанности транспортировщика и пришел на работу в неподобающем состоянии. Мастер, заметив это, составила акт и потребовала покинуть рабочее место, но через некоторое время пьяный мужчина вернулся и попытался начать работу. Он не смог протолкнуть на конвейере застрявший кусок угля и неожиданно оказался на транспортировочной ленте, что привело к его гибели. Женщина обнаружила мертвое тело, при попытке выяснить причину остановки поставки угля в котельную.
По информации Следственного комитета, причиной смерти стала травма головы. Проводится проверка, назначены различные экспертизы для выяснения всех обстоятельств.
Погибший исполнял обязанности транспортировщика и пришел на работу в неподобающем состоянии. Мастер, заметив это, составила акт и потребовала покинуть рабочее место, но через некоторое время пьяный мужчина вернулся и попытался начать работу. Он не смог протолкнуть на конвейере застрявший кусок угля и неожиданно оказался на транспортировочной ленте, что привело к его гибели. Женщина обнаружила мертвое тело, при попытке выяснить причину остановки поставки угля в котельную.
По информации Следственного комитета, причиной смерти стала травма головы. Проводится проверка, назначены различные экспертизы для выяснения всех обстоятельств.
Автор: Северов Андрей