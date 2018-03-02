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В Киселевске работник котельной застрял и погиб на конвейерной ленте
В Кузбассе в Киселевске нетрезвый работник котельной погиб во время рабочего процесса. Мастер нашла труп, застрявший на конвейерной ленте.


В Киселевске работник котельной застрял и погиб на конвейерной ленте


Погибший исполнял обязанности транспортировщика и пришел на работу в неподобающем состоянии. Мастер, заметив это, составила акт и потребовала покинуть рабочее место, но через некоторое время пьяный мужчина вернулся и попытался начать работу. Он не смог протолкнуть на конвейере застрявший кусок угля и неожиданно оказался на транспортировочной ленте, что привело к его гибели. Женщина обнаружила мертвое тело, при попытке выяснить причину остановки поставки угля в котельную.

По информации Следственного комитета, причиной смерти стала травма головы. Проводится проверка, назначены различные экспертизы для выяснения всех обстоятельств.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 13:30
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