В 2018 году в “Нафтогазе” не желают выполнять принцип “бери или плати” с газом из РФ
Представители “Нафтогаза” заявили, что в 2018 году они не обязаны следовать принципу “бери или плати”, когда речь идет о закупке российского газа. Такое мнение озвучил Андрей Коболев, стоящий во главе украинской компании.
По словам Коболева, “Газпром” не выполнил свои обязательства, прописанные в контракте между сторонами. Пересмотром договора прежде занимался арбитражный суд. Представитель “Нафтогаза” убежден, что таким образом действия со стороны российской компании автоматически избавили Украину от необходимости придерживаться принципа take or pay.
Ранее представители “Газпрома” рассказали, что со стороны “Нафтогаза” получили предоплату за мартовские поставки газа в Украину. Однако в итоге эти средства в компании решили вернуть. Причиной такого шага называют отсутствие согласованности по допсоглашению непосредственно по контракту.
Как сообщали “Актуальные новости” ранее, “Газпром” оказался удовлетворен определенной Стокгольмским арбитражем стоимостью поставок “Нафтогазу”.
По словам Коболева, “Газпром” не выполнил свои обязательства, прописанные в контракте между сторонами. Пересмотром договора прежде занимался арбитражный суд. Представитель “Нафтогаза” убежден, что таким образом действия со стороны российской компании автоматически избавили Украину от необходимости придерживаться принципа take or pay.
Ранее представители “Газпрома” рассказали, что со стороны “Нафтогаза” получили предоплату за мартовские поставки газа в Украину. Однако в итоге эти средства в компании решили вернуть. Причиной такого шага называют отсутствие согласованности по допсоглашению непосредственно по контракту.
Как сообщали “Актуальные новости” ранее, “Газпром” оказался удовлетворен определенной Стокгольмским арбитражем стоимостью поставок “Нафтогазу”.
Автор: Марина Вебер