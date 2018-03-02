Ученые узнали о функциях мозга во время бессознательного состояния
Ученым в ходе исследования удалось установить, какие функции выполняет мозг, когда человек находится в бессознательном состоянии. Работа проводилась специалистами Университета Мичигана, сообщается на страницах “ПолитЭксперта”.
Даже сейчас для научных работников остается загадкой возможность мозга человека производить сознание, ведь именно этот процесс является наиболее сложным. Большинство экспертов полагают, что в бессознательное мозг человека способен входить словно по переключателю, блокируя ключевые области нервной системы. Впрочем, эта версия устраивает не всех исследователей, и некоторые из них убеждены, что серое вещество, по факту, не притормаживается, а обеспечивает изоляцию только конкретных участков.
В рамках последних работ учеными было организовано несколько экспериментов с участием добровольцев. Удалось установить, что области мозга продолжают активную работу и ничем не ограничивается. Одновременно с этим, связь между ними растянута, поэтому требует больше времени.
Даже сейчас для научных работников остается загадкой возможность мозга человека производить сознание, ведь именно этот процесс является наиболее сложным. Большинство экспертов полагают, что в бессознательное мозг человека способен входить словно по переключателю, блокируя ключевые области нервной системы. Впрочем, эта версия устраивает не всех исследователей, и некоторые из них убеждены, что серое вещество, по факту, не притормаживается, а обеспечивает изоляцию только конкретных участков.
В рамках последних работ учеными было организовано несколько экспериментов с участием добровольцев. Удалось установить, что области мозга продолжают активную работу и ничем не ограничивается. Одновременно с этим, связь между ними растянута, поэтому требует больше времени.
Автор: Марина Вебер