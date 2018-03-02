Чем жила Россия: Важные события февраля
Журналисты издания «Актуальные новости» составили Топ самых важных событий, которые произошли в феврале нынешнего года. Главным стала победа российской сборной по хоккею на Олимпиаде, которая проводилась в Пхёнчхане.
Российская сборная по хоккею впервые за 26 лет выиграла на Олимпийских играх. Спортсмены обыграли немцев со счетом 4:3. Игра была крайне напряженной, оппонентам каждый раз сравнивали количество заброшенных шайб, а однажды им даже удалось выйти вперед.
Первым ворота сборной Германии поразил Вячеслав Войнов. По его словам, мощная игра оппонентов не стала для него неожиданностью. Сам хоккеист старался провести матчи на высшем уровне. Войнов признался, что забросил шайбу благодаря удачному пассу Никиты Гусева.
За три минуты до конца игры российская сборная проигрывала со счетом 2:3. К тому же очень не во время был удален нападающий Сергей Калинин, оставив команду в меньшинстве. После окончания игры хоккеист признался, что был очень опустошен, поскольку произошла эта ситуация.
Победную шайбу в овертайме забил 20-летний Кирилл Капризов. В разговоре с журналистами он не стал приписывать себе самый большой вклад в победу. По его словам, главное, что Россия выиграла. Для него не имеет значение, кто отличился. Перед броском спортсмен чувствовал, что другого шанса совершить его не будет.
Павел Дацюк, еще один ветеран «Красной машины» за счет победы российской команды вошел в Тройной золотой клуб как обладатель Кубка Стэнли. В результате спортсмен стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Он признался, что его мечта сбылась.
На прошедших Олимпийских играх отличились и российские фигуристки Алина Загитова, а также Евгения Медведева. Они принесли своей стране золотую и серебряную медали.
Алина Загитова в сумме после выступления получила 239,57 балла. Россиянка Евгения Медведва смогла заработать 238,26 балла. Бронзовая медаль досталась Кейтлин Осмонд из Канады, которая выступила с результатом 231,02.
Дуэль двух российских спортсменок началась тогда, когда за прокат короткой программы Медведева заработала 81,61 балла. Тем самым она обновила мировой рекорд. Однако спустя несколько минут на лед вышла Алина Загитова, выступление которой члены жюри оценили в 82,92 балла.
В ходе исполнении произвольной программы обладательница золотой медали допустила неточность, за нее и была немного снижена оценка. Что касается Медведевой, то она выступала последней. При демонстрации программе фигуристка была очень сосредоточена, но видимых ошибок не допустила. Когда тренер обоих спортсменок Этери Тутберидзы узнала результаты своих подопечных, радости она не испытала.
В ОКР оказались разочарованы решением МОК, которое предполагало недопуск на Олимпиаду оправданных CAS россиян. В этот список попали 13 спортсменов и два тренера. Соответствующая новость появилась 5 февраля, за несколько дней до старта спортивных соревнований.
Суд удовлетворил апелляции 28-ми российский спортсменов, а также отменил решение МОка об их отстранении от Игр. Уже на следующий день представители WADA выразили обеспокоенность решением CAS. В пресс-релизе ведомства отмечается, что постановление CAS вызывало разочарование у других спортсменов.
11 февраля нынешнего года в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148. Борт принадлежал перевозчику «Саратовские авиалинии». В момент инцидента в самолете пребывали 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет рухнул в районе населенного пункта Аргуново через несколько минут после старта. Поисковая операция продолжалась несколько дней. Все обломки воздушного судна находились в радиусе одного километра.
Самолет направлялся из Москвы в Орск. На месте крушения нашли свыше 200 фрагментов тел. Также изъяли два бортовых самописца. Точная причина случившегося пока не определена.
Руководство Оренбургской, Ленинградской и Оренбургской области пообещали выплатить родственникам погибших компенсации, размер которых составит 1 миллион рублей.
В Сирии 3 февраля террористы сбили российский самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, однако он погиб в бою с противником.
По информации Миноброны, инцидент произошел в провинции Идлиб. Летчик воздушного судна успел доложить о катапультировании в районе, который подконтролен представителям запрещенной в России Верховным судом организации «Джабхат ан-Нусры».
Летчиком оказался Роман Филиппов, который в последний момент крикнул: «Это вам за пацанов». Впоследствии его посмертно наградили званием Героя России.
Победа российских хоккеистов на ОИ
Российская сборная по хоккею впервые за 26 лет выиграла на Олимпийских играх. Спортсмены обыграли немцев со счетом 4:3. Игра была крайне напряженной, оппонентам каждый раз сравнивали количество заброшенных шайб, а однажды им даже удалось выйти вперед.
Первым ворота сборной Германии поразил Вячеслав Войнов. По его словам, мощная игра оппонентов не стала для него неожиданностью. Сам хоккеист старался провести матчи на высшем уровне. Войнов признался, что забросил шайбу благодаря удачному пассу Никиты Гусева.
За три минуты до конца игры российская сборная проигрывала со счетом 2:3. К тому же очень не во время был удален нападающий Сергей Калинин, оставив команду в меньшинстве. После окончания игры хоккеист признался, что был очень опустошен, поскольку произошла эта ситуация.
Победную шайбу в овертайме забил 20-летний Кирилл Капризов. В разговоре с журналистами он не стал приписывать себе самый большой вклад в победу. По его словам, главное, что Россия выиграла. Для него не имеет значение, кто отличился. Перед броском спортсмен чувствовал, что другого шанса совершить его не будет.
Павел Дацюк, еще один ветеран «Красной машины» за счет победы российской команды вошел в Тройной золотой клуб как обладатель Кубка Стэнли. В результате спортсмен стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Он признался, что его мечта сбылась.
«Золото» Загитовой и «серебро» Медведевой на ОИ
На прошедших Олимпийских играх отличились и российские фигуристки Алина Загитова, а также Евгения Медведева. Они принесли своей стране золотую и серебряную медали.
Алина Загитова в сумме после выступления получила 239,57 балла. Россиянка Евгения Медведва смогла заработать 238,26 балла. Бронзовая медаль досталась Кейтлин Осмонд из Канады, которая выступила с результатом 231,02.
Дуэль двух российских спортсменок началась тогда, когда за прокат короткой программы Медведева заработала 81,61 балла. Тем самым она обновила мировой рекорд. Однако спустя несколько минут на лед вышла Алина Загитова, выступление которой члены жюри оценили в 82,92 балла.
В ходе исполнении произвольной программы обладательница золотой медали допустила неточность, за нее и была немного снижена оценка. Что касается Медведевой, то она выступала последней. При демонстрации программе фигуристка была очень сосредоточена, но видимых ошибок не допустила. Когда тренер обоих спортсменок Этери Тутберидзы узнала результаты своих подопечных, радости она не испытала.
Комиссия МОК отказалась пустить на Олимпиаду оправданных CAS россиян
В ОКР оказались разочарованы решением МОК, которое предполагало недопуск на Олимпиаду оправданных CAS россиян. В этот список попали 13 спортсменов и два тренера. Соответствующая новость появилась 5 февраля, за несколько дней до старта спортивных соревнований.
Суд удовлетворил апелляции 28-ми российский спортсменов, а также отменил решение МОка об их отстранении от Игр. Уже на следующий день представители WADA выразили обеспокоенность решением CAS. В пресс-релизе ведомства отмечается, что постановление CAS вызывало разочарование у других спортсменов.
Крушение Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье
11 февраля нынешнего года в Раменском районе Подмосковья потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148. Борт принадлежал перевозчику «Саратовские авиалинии». В момент инцидента в самолете пребывали 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Самолет рухнул в районе населенного пункта Аргуново через несколько минут после старта. Поисковая операция продолжалась несколько дней. Все обломки воздушного судна находились в радиусе одного километра.
Самолет направлялся из Москвы в Орск. На месте крушения нашли свыше 200 фрагментов тел. Также изъяли два бортовых самописца. Точная причина случившегося пока не определена.
Руководство Оренбургской, Ленинградской и Оренбургской области пообещали выплатить родственникам погибших компенсации, размер которых составит 1 миллион рублей.
В Сирии сбит российский самолет Су-25
В Сирии 3 февраля террористы сбили российский самолет Су-25. Пилоту удалось катапультироваться, однако он погиб в бою с противником.
По информации Миноброны, инцидент произошел в провинции Идлиб. Летчик воздушного судна успел доложить о катапультировании в районе, который подконтролен представителям запрещенной в России Верховным судом организации «Джабхат ан-Нусры».
Летчиком оказался Роман Филиппов, который в последний момент крикнул: «Это вам за пацанов». Впоследствии его посмертно наградили званием Героя России.
Автор: Валерия Орлова