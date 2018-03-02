В Хабаровске хейтер творчества Ольги Бузовой дрался с охранником
Появилось видео, как хейтер творчества Ольги Бузовой затеял драку с охранником. Он пытался прорваться на ее концерт и остановить его.
Инцидент произошел на мероприятии, которое проходило в Хабаровске. На кадрах видео мужчина крупного телосложения в светлом свитере и синих джинсах пытается пройти через дверь с охранником. Зачинщик драки неумело наносил удары, но сотрудник охранной фирмы отправил его в нокаут. Через некоторое время прибыли представители правоохранительных органов и арестовали дебошира.
По информации ГУ МВД соответствующего региона, задержанный сообщил, что причиной неадекватного поведения являются неприязненные чувства в отношении Ольги Бузовой как исполнительницы песен. Также он высказывал угрозы применения оружия.
Инцидент произошел на мероприятии, которое проходило в Хабаровске. На кадрах видео мужчина крупного телосложения в светлом свитере и синих джинсах пытается пройти через дверь с охранником. Зачинщик драки неумело наносил удары, но сотрудник охранной фирмы отправил его в нокаут. Через некоторое время прибыли представители правоохранительных органов и арестовали дебошира.
По информации ГУ МВД соответствующего региона, задержанный сообщил, что причиной неадекватного поведения являются неприязненные чувства в отношении Ольги Бузовой как исполнительницы песен. Также он высказывал угрозы применения оружия.
Автор: Северов Андрей