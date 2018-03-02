Новый кроссовер Toyota C-HR представят для России 3 марта
В субботу, 3 марта, компания Toyota представит свой компактный кроссовер C-HR, который будет продаваться на российском рынке. Новинка дебютирует в рамках мероприятия «Экстремальный Weekend».
Тестовые версии модели уже доставлены в Москву, Красноярск, Сочи и Казань. Именно в этих городах пройдет первый показ компакткросса C-HR. Производитель уже сообщил о характеристиках новинки. Под капотом Toyota C-HR находится 1,2-литровый турбированный агрегат, способный выдавать 116 лошадиных сил. Он осуществляет работу с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Вторым мотором выступает атмосферный двигатель мощностью 148 лошадиных сил. Привод может быть, как полным, так и передним.
Toyota C-HR имеет систему стабилизации, 7 подушек безопасности, штатный мультимедийный комплекс, легкосплавные колесные диски на 18 дюймов, полный электропакет, тканевую обивку салона.
О ценах на кроссовер в России пока ничего не сообщается. В Европе данная модель продается минимум за 22 тысячи евро.
Тестовые версии модели уже доставлены в Москву, Красноярск, Сочи и Казань. Именно в этих городах пройдет первый показ компакткросса C-HR. Производитель уже сообщил о характеристиках новинки. Под капотом Toyota C-HR находится 1,2-литровый турбированный агрегат, способный выдавать 116 лошадиных сил. Он осуществляет работу с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Вторым мотором выступает атмосферный двигатель мощностью 148 лошадиных сил. Привод может быть, как полным, так и передним.
Toyota C-HR имеет систему стабилизации, 7 подушек безопасности, штатный мультимедийный комплекс, легкосплавные колесные диски на 18 дюймов, полный электропакет, тканевую обивку салона.
О ценах на кроссовер в России пока ничего не сообщается. В Европе данная модель продается минимум за 22 тысячи евро.
Автор: Валерия Орлова