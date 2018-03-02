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В США парень убил 19-летнюю девушку во время “грубого секса”
На территории США 22-летний парень убил 19-летнюю девушку, что произошло во время “грубого секса”. Такую версию выдвинул сам подозреваемый, которого полиция обвиняет в изнасиловании и расправе.

В США парень убил 19-летнюю девушку во время “грубого секса”

Следствию удалось выяснить, что пара встречалась четыре недели, после чего вместе отправилась на фестиваль Mala Luna, проходивший в Сан-Диего, где влюбленные употребляли спиртное и наркотики. На следующий день молодые повздорили, и ссора продолжилась в авто 22-летнего американца, где девушка якобы согласилась отправиться с ухажером в Хьюстон. После этого они остановились на заправке и “по обоюдному согласию” занялись “грубым сексом”, отчего на шее чирлидерши остались синяки. После 19-летняя гражданка, по словам подозреваемого, уснула обнаженной на сидении, и спустя время он заметил, что она не подает признаков жизни, после чего сразу доставил ее в больницу.

При обыске авто полиция нашла слишком мало вещей девушки, а это позволило им предположить, что в путешествие она не собиралась. Заключение медиков также указывает на то, что во время секса нанести некоторые травмы не являлось возможным. Знакома пара, между тем, была восемь лет, но встречаться решила всего месяц назад.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 14:50
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