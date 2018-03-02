Ученые: Увеличение зарплаты улучшает здоровье
Увеличение зарплаты улучшает здоровье человека, утверждают ученые Калифорнийского университета, опираясь на недавно полученные результаты своего исследования. Статистика касательно занятости населения, зарплатного уровня и физического состояния организма участников была зафиксирована за период 1997-2013 годы.
Ученые выяснили степень влияния повышения зарплаты всего на один доллар. Так, это напрямую отражается на здоровье, снижая риск заболевания на 32%.
Также был установлен еще один положительные момент роста оплаты труда. Речь идет о курении. Таким образом, у человека появляется возможность избавиться от вредной привычки. Участниками исследования стали люди от 21 до 65 лет. Повышение заработка на 10% провоцировало снижение уровня курения на 5%. Интересно, что такая статистика была актуальна только в отношении мужчин.
Ученые выяснили степень влияния повышения зарплаты всего на один доллар. Так, это напрямую отражается на здоровье, снижая риск заболевания на 32%.
Также был установлен еще один положительные момент роста оплаты труда. Речь идет о курении. Таким образом, у человека появляется возможность избавиться от вредной привычки. Участниками исследования стали люди от 21 до 65 лет. Повышение заработка на 10% провоцировало снижение уровня курения на 5%. Интересно, что такая статистика была актуальна только в отношении мужчин.
Автор: Сёмина Виктория