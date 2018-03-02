Под Волгоградом ищут пятиклассницу, которая пропала по дороге в школу
Под Волгоградом разыскивают пятиклассницу, пропавшую 1 марта по дороге в школу. Занятия в учебном заведении девочка так и не посетила, однако домой также не вернулась.
На протяжении суток родственники искали ученицу пятого класса, после чего обратились в полицию. Сейчас правоохраниели с собаками проверяют места на пути из дома в школу, также допрашиваются свидетели.
На вид пропавшей девочке 13-14 лет, ее рост составляет 165 сантиметров, телосложение – худощавое, газа – карие, волосы – темно-русые. Из дома она ушла в куртке синего цвета с серыми рукавами, белой шапке с рисунком и в светлом шарфе с серыми полосками.
На протяжении суток родственники искали ученицу пятого класса, после чего обратились в полицию. Сейчас правоохраниели с собаками проверяют места на пути из дома в школу, также допрашиваются свидетели.
На вид пропавшей девочке 13-14 лет, ее рост составляет 165 сантиметров, телосложение – худощавое, газа – карие, волосы – темно-русые. Из дома она ушла в куртке синего цвета с серыми рукавами, белой шапке с рисунком и в светлом шарфе с серыми полосками.
Автор: Валерия Орлова