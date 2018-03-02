В Санкт-Петербурге педофил изнасиловал и ограбил 10-летнюю девочку
В Санкт-Петербурге 30-летний местный житель надругался над 10-летней девочкой, после чего ограбил ее. Злоумышленника сотрудникам органов правопорядка удалось задержать.
Согласно заявлениям представителей СКР Петербурга, сперва злоумышленник атаковал 11-летнюю девочку, что произошло в Ленинском районе. Однако школьнице удалось отбиться от подозреваемого и сбежать. После этого гражданин выбрал новую жертву, которой оказалась 10-летняя жительница Северной столицы. Сперва мужчина совершил над потерпевшей сексуальное насилие, а затем отобрал у нее мобильный стоимостью 2,5 тысячи рублей.
В ходе организованных следственных мероприятий стражам порядка удалось оперативно задержать 30-летнего подозреваемого. Кроме того, следователи установили, что в прошлом у гражданина уже имелась судимость. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено делопроизводство сразу по трем статьям УК РФ, также продолжается расследование по факту случившегося, но его детали представителями СКР не разглашаются.
Согласно заявлениям представителей СКР Петербурга, сперва злоумышленник атаковал 11-летнюю девочку, что произошло в Ленинском районе. Однако школьнице удалось отбиться от подозреваемого и сбежать. После этого гражданин выбрал новую жертву, которой оказалась 10-летняя жительница Северной столицы. Сперва мужчина совершил над потерпевшей сексуальное насилие, а затем отобрал у нее мобильный стоимостью 2,5 тысячи рублей.
В ходе организованных следственных мероприятий стражам порядка удалось оперативно задержать 30-летнего подозреваемого. Кроме того, следователи установили, что в прошлом у гражданина уже имелась судимость. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено делопроизводство сразу по трем статьям УК РФ, также продолжается расследование по факту случившегося, но его детали представителями СКР не разглашаются.
Автор: Марина Вебер