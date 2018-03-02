Ученые нашли источник молодости и старения
Ученые из университета Мичигана (США) нашли источник молодости, а также старения. В ходе проведения исследования они обнаружили биохимические механизмы. За счет их температура среды, в которой пребывает круглый червь Caenorhabditis elegans, оказывает влияние на продолжительность жизни животного.
Ученые изучили факторы, воздействующие на соответствующий показатель. Они выяснили, что при температуре +20 Caenorhabditis elegans живут примерно в 40 раз дольше, чем при температуре +34 градуса Цельсия. В случае прохлады у животных становится более активным ген daf-16. Кодируемым белком выступает DAF-16, повышающий продолжительность жизни. При жарких температурах его интенсивность падает.
Если червь живет при повышенных температурах, «рецепторы жары» формируют вещество, похожее на инсулин. Оно также оказывает воздействие на кишечник и прочие органы животного. Инсулиноподобные молекулы блокируют работу DAF-16, а продолжительность жизни Caenorhabditis elegans снижается.
Новая работа ученых позволяет понять, каким образом активность нервных клеток оказывает влияние на пищеварение и на другие функции организма.
Ученые изучили факторы, воздействующие на соответствующий показатель. Они выяснили, что при температуре +20 Caenorhabditis elegans живут примерно в 40 раз дольше, чем при температуре +34 градуса Цельсия. В случае прохлады у животных становится более активным ген daf-16. Кодируемым белком выступает DAF-16, повышающий продолжительность жизни. При жарких температурах его интенсивность падает.
Если червь живет при повышенных температурах, «рецепторы жары» формируют вещество, похожее на инсулин. Оно также оказывает воздействие на кишечник и прочие органы животного. Инсулиноподобные молекулы блокируют работу DAF-16, а продолжительность жизни Caenorhabditis elegans снижается.
Новая работа ученых позволяет понять, каким образом активность нервных клеток оказывает влияние на пищеварение и на другие функции организма.
Автор: Валерия Орлова