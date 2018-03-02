Ученые: Грудное вскармливание сокращает риск кардиологических заболеваний
Женщины, которые кормят грудью, имеют менее высокий риск развития различных кардиологических заболеваний. Такие выводы сделаны в ходе работы учеными из США, представляющими Питтсбургский университет.
По словам специалистов, заметный результат наблюдался у женщин, которые продолжают кормить грудью в течение полугода и более того. Оказалось, что те, у кого в период беременности наблюдалось нормальное артериальное давление, на протяжении следующих 15 лет реже страдали от различных сердечных недугов. Исследователи узнали, что в ходе грудного вскармливания фиксируется снижение плотности сонной артерии, обеспечивающей снабжение кровью головного мозга.
При этом эксперты подчеркивают, что если при беременности возникали проблемы с артериальным давлением, то положительного эффекта от процесса грудного вскармливания не наблюдается.
Ранее, как информировали общественность "Актуальные новости", научным работникам удалось установить, что волосы могут являться предвестником сердечного приступа.
По словам специалистов, заметный результат наблюдался у женщин, которые продолжают кормить грудью в течение полугода и более того. Оказалось, что те, у кого в период беременности наблюдалось нормальное артериальное давление, на протяжении следующих 15 лет реже страдали от различных сердечных недугов. Исследователи узнали, что в ходе грудного вскармливания фиксируется снижение плотности сонной артерии, обеспечивающей снабжение кровью головного мозга.
При этом эксперты подчеркивают, что если при беременности возникали проблемы с артериальным давлением, то положительного эффекта от процесса грудного вскармливания не наблюдается.
Ранее, как информировали общественность "Актуальные новости", научным работникам удалось установить, что волосы могут являться предвестником сердечного приступа.
Автор: Марина Вебер