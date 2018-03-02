На Украине до 7 марта ввели ограничение на потребление газа
Игорь Насалик, занимающий пост министра энергетики и промышленности Украины, сообщил, что в стране введен национальный план действий, связанный с ограничением потребления природного газа. Этих мер будут придерживаться в государстве до 7 марта.
Руководство Украины решила ввести соответствующий план действий согласно статье 6 закона «О рынке природного газа» и указу Минэнерго. Он будет действовать в течение следующих пяти суток. В это время перестанут работать школы по всей территории страны.
Действие плана начинается с сегодняшнего дня. Он предусматривает перевод всех генерирующих компаний с «голубого топлива» на мазут. Это даст возможность сэкономить в сутки порядка 15-20 миллионов кубометров ресурса.
Руководство Украины решила ввести соответствующий план действий согласно статье 6 закона «О рынке природного газа» и указу Минэнерго. Он будет действовать в течение следующих пяти суток. В это время перестанут работать школы по всей территории страны.
Действие плана начинается с сегодняшнего дня. Он предусматривает перевод всех генерирующих компаний с «голубого топлива» на мазут. Это даст возможность сэкономить в сутки порядка 15-20 миллионов кубометров ресурса.
Автор: Валерия Орлова