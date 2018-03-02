В Оренбурге пьяный водитель врезался в крыльцо школы
В Оренбурге на одной из улиц пьяный водитель не справился с управлением и врезался в здание учебного заведения. Были повреждены ограждение и крыльцо школы.
По информации правоохранительных органов, виновником аварии оказался 26-летний хозяин Nissan Murano. Он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии и врезался в лицей № 6. Водитель не захотел проходить медицинское обследование, на которое было предложено проехать прибывшими полицейскими.
Пострадавших в результате ДТП нет, проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.
По информации правоохранительных органов, виновником аварии оказался 26-летний хозяин Nissan Murano. Он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии и врезался в лицей № 6. Водитель не захотел проходить медицинское обследование, на которое было предложено проехать прибывшими полицейскими.
Пострадавших в результате ДТП нет, проводится проверка для выяснения всех обстоятельств.
Автор: Северов Андрей