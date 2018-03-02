Владимир Гройсман заявил об отсутствии экономических успехов у России
Россия стремится возобновить гонку вооружений, поэтому ее необходимо и дальше ослаблять в экономическом плане. Такого мнения придерживается Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
«Россия активно показывает свое желание восстановить гонку вооружений, но экономических достижений практически нет», - заявил политик.
По мнению Гройсмана, сегодня необходимо сосредоточиться на ответном наращивании силы и экономическом ослаблении РФ. В частности, нужно продолжать расширять санкции против Москвы.
«Россия активно показывает свое желание восстановить гонку вооружений, но экономических достижений практически нет», - заявил политик.
По мнению Гройсмана, сегодня необходимо сосредоточиться на ответном наращивании силы и экономическом ослаблении РФ. В частности, нужно продолжать расширять санкции против Москвы.
Автор: Валерия Орлова