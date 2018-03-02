Янукович намерен представить США и РФ свой план по урегулированию в Донбассе
Виктор Янукович намеревается представить собственный план по урегулированию ситуации в Донбассе. Свои идеи экс-президент Украины готов озвучить для США и России.
О своих намерениях Янукович рассказал в рамках пресс-конференции, проходившей накануне в Москве. Вскоре политик обратится к странам, которые участвуют в процессе урегулирования в Донбассе, а именно к США и РФ. Предметом обращения станут предложения по поиску эффективных путей решения сложившейся ситуации, а также ликвидации последствий затянувшейся войны.
При этом Виктор Янукович подчеркнул, что по-прежнему видит возможность прекращения боевых действий исключительно в переговорах Киева с представителями самопровозглашенных республик. Бывший политик убежден, что сейчас ключевым препятствием для урегулирования является закон о реинтеграции Донбасса, который был одобрен Петром Порошенко.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что резиденцию Януковича “Межигорье” вернули в государственную собственность.
О своих намерениях Янукович рассказал в рамках пресс-конференции, проходившей накануне в Москве. Вскоре политик обратится к странам, которые участвуют в процессе урегулирования в Донбассе, а именно к США и РФ. Предметом обращения станут предложения по поиску эффективных путей решения сложившейся ситуации, а также ликвидации последствий затянувшейся войны.
При этом Виктор Янукович подчеркнул, что по-прежнему видит возможность прекращения боевых действий исключительно в переговорах Киева с представителями самопровозглашенных республик. Бывший политик убежден, что сейчас ключевым препятствием для урегулирования является закон о реинтеграции Донбасса, который был одобрен Петром Порошенко.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что резиденцию Януковича “Межигорье” вернули в государственную собственность.
Автор: Марина Вебер