Актрису из «Сверхъестественного» обвинили в принуждении юноши к оральным ласкам
Один из американцев обвинил известную актрису Джейми Лунер, получившую популярность, после фильма «Сверхъестественное», в том, что она принуждала его к оральным ласкам. Инцидент произошел в 1998 году.
По словам мужчины, Лунер занималась с ним оральным сексом на камеру, пока тот находится под воздействием наркотических средств. С будущей знаменитостью американец познакомился в конце 1990-х годов. Она организовала у себя дома вечеринку, на которой предложила молодому человеку выпить алкоголя, а после этого отвела в свою спальню, где присутствовал еще один гость. Мужчина снимал на камеру, пока Лунер занималась оральным сексом с американцем.
Американец написал заявление на актрису в полицию. Он это сделал по совету врача спустя 20 лет, поскольку все это время лечился от алкогольной зависимости. Специалист посоветовал публично заявить о так называемых домогательствах. По словам якобы потерпевшего мужчины, 20 лет назад он не стал этого делать, поскольку его мама работала в местных органах власти.
Джейми Лунер снималась в следующих фильмах: «Профайлер», «Саванна», «Мелроущ Плейс», «Два с половиной человека», «Настоящая кровь».
По словам мужчины, Лунер занималась с ним оральным сексом на камеру, пока тот находится под воздействием наркотических средств. С будущей знаменитостью американец познакомился в конце 1990-х годов. Она организовала у себя дома вечеринку, на которой предложила молодому человеку выпить алкоголя, а после этого отвела в свою спальню, где присутствовал еще один гость. Мужчина снимал на камеру, пока Лунер занималась оральным сексом с американцем.
Американец написал заявление на актрису в полицию. Он это сделал по совету врача спустя 20 лет, поскольку все это время лечился от алкогольной зависимости. Специалист посоветовал публично заявить о так называемых домогательствах. По словам якобы потерпевшего мужчины, 20 лет назад он не стал этого делать, поскольку его мама работала в местных органах власти.
Джейми Лунер снималась в следующих фильмах: «Профайлер», «Саванна», «Мелроущ Плейс», «Два с половиной человека», «Настоящая кровь».
Автор: Валерия Орлова