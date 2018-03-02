В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка упала с крыши дома в коммунальную квартиру
Падение 12-летней девочки-подростка с крыши дома в коммунальную квартиру зафиксировали в Санкт-Петербурге. При этом пострадавшей удалось не только выжить, но и не получить какие-либо повреждения. Более того, покинуть место происшествия она смогла без посторонней помощи.
Исходя из предварительных сведений, инцидент был спровоцирован последствиями уборки снега, что позволило подростку взобраться на крышу, чтобы сделать фото и видеосюжет на высоте. В результате под ее весом перекрытия обвалились и она упала в помещение чердака, расположенного над коммунальной квартирой.
Исходя из предварительных сведений, инцидент был спровоцирован последствиями уборки снега, что позволило подростку взобраться на крышу, чтобы сделать фото и видеосюжет на высоте. В результате под ее весом перекрытия обвалились и она упала в помещение чердака, расположенного над коммунальной квартирой.
Автор: Сёмина Виктория