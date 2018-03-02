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exclusive / Технологии

Эксперты зафиксировали самую мощную кибератаку за всю историю Интернета
Экспертам удалось зафиксировать самую мощную атаку за всю историю существования Интернета. Об этом рассказали представители ресурса GitHub, который и подвергся нападению хакеров.

Эксперты зафиксировали самую мощную кибератаку за всю историю Интернета

По словам представителей онлайн-площадки, хакеры намеревались нарушить работу сайта посредством атаки, чья мощность составила 1,35 терабайта в секунду. Это привело к тому, что серверы GitHub “рухнули” примерно на десять минут. Позже пользователи активно жаловались, что ресурс недоступен для посещения. Посредством автоматического запроса на “посреднический” портал удалось подключить его для блокировки опасных пакетов трафика. Полностью отразить “нападение” со стороны киберзлоумышленников удалось уже спустя восемь минут.

Эксперты утверждают, что указанная DDoS-атака является наиболее мощной из зафиксированных в эру существования доступа к Сети. Прежде сталкиваться с такой мощностью “нападения” специалистам по кибербезопасности не удавалось.

Ранее эксперты выявили новый подслушивающий вирус для Android.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 16:12
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