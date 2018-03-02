Ученые не нашли доказательства, что медитация делает человека лучше
Ученые не смогли найти доказательств о том, что медитация может делать человека лучше. К такому выводу они пришли после изучения результатов множества исследований.
В ходе проведения нового эксперимента ученые выяснили, что не существуют убедительные доказательства того, что медитация делает людей менее агрессивными, предвзятыми или оказывающими сострадание. Она существует уже сотни лет, обычно практикуется в нескольких религиях, включая индуизм и буддизм. Обычно это включает в себя поиск тихого места, где можно отвлечься от любых отвлекающих факторов.
Ученые из нескольких ВУЗов провели метаанализ 22 прошлых исследований, в которых участвовали 1685 человек. В научной работе рассматривались контролируемые эксперименты, где сравнивались медитирующие люди и те, кто этим не занимался. Изначально казалось, что первые были склонны проявлять больше сострадания и сочувствия, но после проведения более детального анализа специалисты перестали так считать.
«Мы также обнаружили, что благотворный эффект медитации на сострадание исчез, если учитель медитации был автором исследований», - сказал автор исследования.
«Ничто из этого, конечно, не отменяет требования буддизма или других религий о нравственной ценности и изменяющемся во всем мире потенциале убеждений и практик», - добавили ученые.
В ходе проведения нового эксперимента ученые выяснили, что не существуют убедительные доказательства того, что медитация делает людей менее агрессивными, предвзятыми или оказывающими сострадание. Она существует уже сотни лет, обычно практикуется в нескольких религиях, включая индуизм и буддизм. Обычно это включает в себя поиск тихого места, где можно отвлечься от любых отвлекающих факторов.
Ученые из нескольких ВУЗов провели метаанализ 22 прошлых исследований, в которых участвовали 1685 человек. В научной работе рассматривались контролируемые эксперименты, где сравнивались медитирующие люди и те, кто этим не занимался. Изначально казалось, что первые были склонны проявлять больше сострадания и сочувствия, но после проведения более детального анализа специалисты перестали так считать.
«Мы также обнаружили, что благотворный эффект медитации на сострадание исчез, если учитель медитации был автором исследований», - сказал автор исследования.
«Ничто из этого, конечно, не отменяет требования буддизма или других религий о нравственной ценности и изменяющемся во всем мире потенциале убеждений и практик», - добавили ученые.
Автор: Валерия Орлова