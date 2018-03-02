В Воронеже во время катания на тюбинге отец и 7-летний сын сломали позвонки
В Воронеже во время катания на тюбинге серьезно травмированы отец и его 7-летний сын. Предварительно, у обоих граждан поврежден позвоночник, о чем рассказали представители СКР региона.
Согласно имеющимся сведениям, отмечен инцидент накануне в микрорайоне Шилово, где отец с сыном решили покататься на “ватрушке”. Однако во время этого произошло ЧП, вследствие чего травмы получил как 33-летний житель Воронежа, так и его 7-летний сын. Пострадавших оперативно госпитализировали, и уже в больнице у мальчика отметили компрессионный перелом 12, а также 14 позвонков. У его родителя, предварительно, раздроблены два позвонка.
Сейчас данные о состоянии травмированных жителей Воронежа не предоставляются, однако им оказывается необходимая помощь. Кроме того, случившееся заинтересовало сотрудников местного отделения СКР. По факту инцидента уже начата предварительная проверка, в ходе чего будут установлены обстоятельства произошедшего. В итоге также может утверждаться последующее процессуальное решение.
Согласно имеющимся сведениям, отмечен инцидент накануне в микрорайоне Шилово, где отец с сыном решили покататься на “ватрушке”. Однако во время этого произошло ЧП, вследствие чего травмы получил как 33-летний житель Воронежа, так и его 7-летний сын. Пострадавших оперативно госпитализировали, и уже в больнице у мальчика отметили компрессионный перелом 12, а также 14 позвонков. У его родителя, предварительно, раздроблены два позвонка.
Сейчас данные о состоянии травмированных жителей Воронежа не предоставляются, однако им оказывается необходимая помощь. Кроме того, случившееся заинтересовало сотрудников местного отделения СКР. По факту инцидента уже начата предварительная проверка, в ходе чего будут установлены обстоятельства произошедшего. В итоге также может утверждаться последующее процессуальное решение.
Автор: Марина Вебер