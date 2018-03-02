В Сети обнародовано обращение Януковича к Путину от 2014 года
На просторах Сети обнародовано обращение Виктора Януковича к Владимиру Путину, датировано которое 2014 годом. Документ затрагивает события, происходившие на Майдане, сообщает портал RT.
В обращении Виктор Янукович пишет, что события, происходившие на Майдане несколько лет назад, и привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. Себя политик называет в письме “официально избранным президентом”. У Путина он просит задействовать военные силы России, чтобы с их помощью восстановить порядок на территории страны и защитить население от возможных последствий происходящего. Также экс-лидер Украины рассказал все подробности и свои действия в 2014 году. В конце февраля также в Сети появились тексты документов, направленных Януковичем мировым лидерам и затрагивающие все те же события, имевшие место почти четыре года назад.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Киев официально предъявил Януковичу обвинения в захвате власти в 2010 году.
В обращении Виктор Янукович пишет, что события, происходившие на Майдане несколько лет назад, и привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. Себя политик называет в письме “официально избранным президентом”. У Путина он просит задействовать военные силы России, чтобы с их помощью восстановить порядок на территории страны и защитить население от возможных последствий происходящего. Также экс-лидер Украины рассказал все подробности и свои действия в 2014 году. В конце февраля также в Сети появились тексты документов, направленных Януковичем мировым лидерам и затрагивающие все те же события, имевшие место почти четыре года назад.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Киев официально предъявил Януковичу обвинения в захвате власти в 2010 году.
Автор: Марина Вебер