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exclusive / Шоу-бизнес

Юлия Началова пошутила, что беременна от Прохора Шаляпина
Известная исполнительница Юлия Началова опубликовала в своем микроблоге Instagram снимок с шоуменом, который был сделан во время съемок программы «Сегодня вечером». Певица пошутила в комментариях к этому фото, что она беременна от Прохора Шаляпина, шокировав своих подписчиков.

Юлия Началова пошутила, что беременна от Прохора Шаляпина


В новом выпуске телевизионной передачи обсуждали легендарную программу «Утренняя звезда», ведущим которой был Юрий Николаев. Кроме него самого в «Сегодня вечером» можно будет увидеть Прохора Шаляпина, Настю Макаревич, Анжелику Варум, Изольду Ишханишвили. А ведущими вечера стали Юлия Меньшова и Максим Галкин.

Певица Юлия Началова опубликовала снимок с Прохором Шаляпиным и написала, что он является «самым крутым реалити шоумэном». Артистка пошутила, что как только увидела этого мужчину, то «между ними растаял лед». Но она оказалась 1990 года рождения, а не 1952-го, как любит Прохор Шаляпин. Юлия Началось с иронией написала, что «она истерически заплакала от этого факта и сев на стул поняла, что беременна от шоумэна». Певица собралась идти на реалити-шоу «Пусть говорят» и сделать в прямом эфире тест ДНК, чтобы подтвердить отцовство Прохора.

Некоторые подписчики оценили забавный «рассказ» Началовой и отметили, что у нее отличное чувство юмора. Но другие поклонники творчества певицы написали, что «это полный бред», назвав шутку Юлии «современной повестью о злободевном».

Автор: Ирина Доброва
Сегодня, 16:38
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