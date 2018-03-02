Новый пикап GMC Sierra получил уникальные опции
Пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями. Автомобиль представляет собой более дорогую и статусную версию Chevrolet Silverado. Если ранее обе модели выходили практически одновременно, на этот раз премьера пикапа задержалась на два месяца.
Теоретически, эти два транспортных средства по-прежнему являются братьями-близнецами. Вслед за Chevrolet Silverado, новый GMC Sierra собрали на платформе Т1 вместо прежней К2. Что касается грузового отсека, то он стал вместительнее. Теперь двери, задний борт и капот выполнены из алюминия.
GMC Sierra отличается от Chevrolet Silverado не только оформлением передней части, но и внешними кузовными панелями. Речь идет о крыльях, дверях, борте. Если говорить об опциях, что присутствует углепластиковая грузовая платформа. «Вкладыш» в кузов выполнен из композитного материалы, также из него сделали несущие внутренние элементы – боковые стенки, пол, колесные арки.
Под капотом новинки будут расположены бензиновые V8 объёмом 5,3 и 6,2 литра. Кроме этого, производитель предусмотрел шестицилиндровый турбодизель Duramax 3.0. Параметры моторов пока не сообщаются. Известно только то, что V8 5.3 станет осуществлять работу в паре с 8-ступенчатым «автоматом».
Теоретически, эти два транспортных средства по-прежнему являются братьями-близнецами. Вслед за Chevrolet Silverado, новый GMC Sierra собрали на платформе Т1 вместо прежней К2. Что касается грузового отсека, то он стал вместительнее. Теперь двери, задний борт и капот выполнены из алюминия.
GMC Sierra отличается от Chevrolet Silverado не только оформлением передней части, но и внешними кузовными панелями. Речь идет о крыльях, дверях, борте. Если говорить об опциях, что присутствует углепластиковая грузовая платформа. «Вкладыш» в кузов выполнен из композитного материалы, также из него сделали несущие внутренние элементы – боковые стенки, пол, колесные арки.
Под капотом новинки будут расположены бензиновые V8 объёмом 5,3 и 6,2 литра. Кроме этого, производитель предусмотрел шестицилиндровый турбодизель Duramax 3.0. Параметры моторов пока не сообщаются. Известно только то, что V8 5.3 станет осуществлять работу в паре с 8-ступенчатым «автоматом».
Автор: Валерия Орлова