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Новый пикап GMC Sierra получил уникальные опции
Пикап GMC Sierra обзавелся уникальными опциями. Автомобиль представляет собой более дорогую и статусную версию Chevrolet Silverado. Если ранее обе модели выходили практически одновременно, на этот раз премьера пикапа задержалась на два месяца.
Новый пикап GMC Sierra получил уникальные опции


Теоретически, эти два транспортных средства по-прежнему являются братьями-близнецами. Вслед за Chevrolet Silverado, новый GMC Sierra собрали на платформе Т1 вместо прежней К2. Что касается грузового отсека, то он стал вместительнее. Теперь двери, задний борт и капот выполнены из алюминия.

GMC Sierra отличается от Chevrolet Silverado не только оформлением передней части, но и внешними кузовными панелями. Речь идет о крыльях, дверях, борте. Если говорить об опциях, что присутствует углепластиковая грузовая платформа. «Вкладыш» в кузов выполнен из композитного материалы, также из него сделали несущие внутренние элементы – боковые стенки, пол, колесные арки.

Под капотом новинки будут расположены бензиновые V8 объёмом 5,3 и 6,2 литра. Кроме этого, производитель предусмотрел шестицилиндровый турбодизель Duramax 3.0. Параметры моторов пока не сообщаются. Известно только то, что V8 5.3 станет осуществлять работу в паре с 8-ступенчатым «автоматом».

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:22
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