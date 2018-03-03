Тутта Ларсен рассказала о потере ребенка и изменах мужа
В своем недавнем интервью телеведущая Тутта Ларсен рассказала о тяжелом прошлом. В тот период ей пришлось пережить измену супруга и потерю ребенка.
Тутта Ларсен пояснила, что ее первые отношения продолжались достаточно долго, однако закончились они глубокой и продолжительной депрессией. Сперва ей пришлось узнать, что мужчина, которого она любила, регулярно ей изменяет, приводя любовницу в их дом на их постель. В тот же период радио- и телеведущая потеряла ребенка, чье рождение так ждала.
После жутких новостей Тутта Ларсен приняла решение расстаться с супругом, после чего звезда столкнулась с трудностями психологического характера. Кроме того, потрясение отразилось и на физическом состоянии, поскольку иммунная система ослабла и теледива начала заметно чаще болеть. Чтобы вернуться к нормальной жизни, Ларсен пришлось потратить на несколько лет, но сейчас она снова счастлива и находится с любимыми людьми, являясь примером для многих поклонников.
Тутта Ларсен пояснила, что ее первые отношения продолжались достаточно долго, однако закончились они глубокой и продолжительной депрессией. Сперва ей пришлось узнать, что мужчина, которого она любила, регулярно ей изменяет, приводя любовницу в их дом на их постель. В тот же период радио- и телеведущая потеряла ребенка, чье рождение так ждала.
После жутких новостей Тутта Ларсен приняла решение расстаться с супругом, после чего звезда столкнулась с трудностями психологического характера. Кроме того, потрясение отразилось и на физическом состоянии, поскольку иммунная система ослабла и теледива начала заметно чаще болеть. Чтобы вернуться к нормальной жизни, Ларсен пришлось потратить на несколько лет, но сейчас она снова счастлива и находится с любимыми людьми, являясь примером для многих поклонников.
Автор: Марина Вебер