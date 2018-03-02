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Меркель и Трамп обеспокоены заявлениями Путина о новом российском оружии
Дональд Трамп и Ангела Меркель высказали свои опасения по поводу вчерашнего заявления лидера РФ Владимира Путина, которое касается нового российского оружия. Политики в пятницу, 2 марта, провели телефонный разговор.

Меркель и Трамп обеспокоены заявлениями Путина о новом российском оружии


По имеющимся данным, главы двух стран обсудили положение дел в Сирии, отметив необходимость четкого выполнения резолюции, принятой Совбезом ООН. Об этом журналистам рассказал Штеффен Зайберт, представитель немецкого правительства.

Сегодня Дмитрий Песков заявил, что новые виды вооружения представляют собой некую гарантию поддержания ядерного паритета во всем мире. Пресс-секретарь Владимира Путина призвал не считать это началом гонки вооружения.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 16:28
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