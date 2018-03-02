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Жириновский: Обвинять Слуцкого в «харассменте» просто смехотворно
Подозревать главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах «просто смехотворно», считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Жириновский: Обвинять Слуцкого в «харассменте» просто смехотворно

Между тем, именно такое обвинение было выдвинуто против парламентария на минувшей неделе несколькими журналистками парламентского пула. В интервью информационному порталу «Life.ru» Владимир Вольфович встал на защиту доброго имени депутата, одного из самых заметных деятелей Либерально-демократической партии России. Анонимным «журналисткам» плевать на то, что перед ними самый эффективный председатель международного комитета и один из самых уважаемых депутатов РФ, на его успехи во имя Отечества, на госнаграды, констатировал Жириновский.

Главы ЛДПР уверен: ничего из того, в чём обвиняют Леонида, «не было и быть не могло». Слуцкий человек обходительный и галантный к женскому полу, как и все мы, заявиляет Владимир Жириновский, на грязь, которую ему приписывают анонимы "журналистки", он не способен. Слуцкого можно охарактеризовать как тонкого психолога, что и позволило ему добиться мнлжества успехов в парламентской дипломатии. Подобными действиями можно только оттолкнуть женщину, но никак не добиться её расположения. Обвинять Слуцкого в таком поведении просто смехотворно.

По словам главы ЛДПР, «эти злобные твари просчитались». Парламентская фракция ЛДПР уверена в порядочности своего однопартийца. Слуцкий очень хорошо держит удар, и мы его поддержим, заявил Жириновский.

Автор: Роман
Сегодня, 14:59
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