Ученые NASA обнаружили планету с “водной” атмосферой
Ученым NASA в ходе работы удалось обнаружить гигантских размеров планету с “водной” атмосферой. Для описания объекта астрономами использовались данные, полученные с телескопа Hubble.
Эксперты отмечают, что экзопланета получила название WASP-39b, а по своему составу она имеет сходство с Сатурном, но при этом все же отличается от планет Солнечной системы. От Земли объект находится на расстоянии порядка 700 световых лет. В атмосфере находки не наблюдается облаков, благодаря чему исследователям посредством мощного оборудования удалось обозначить спектры поглощения в воздушной оболочке экзопланеты.
Экспертами оказались выявлены следы присутствия чего-то вроде водяного пара, и его объемы примерно втрое превосходят те, что отмечаются в случае с Сатурном. Также в атмосфере зафиксированы признаки наличия некоторых тяжелых элементов, а это говорит о том, что WASP-39b неоднократно подвергалась “бомбардировке” кометами. В прошлом она могла находиться дальше от своего светила, нежели сейчас.
Ранее ученые узнали, что на экзопланетах сверххолодной звезды TRAPPIST-1 может иметься много воды.
Эксперты отмечают, что экзопланета получила название WASP-39b, а по своему составу она имеет сходство с Сатурном, но при этом все же отличается от планет Солнечной системы. От Земли объект находится на расстоянии порядка 700 световых лет. В атмосфере находки не наблюдается облаков, благодаря чему исследователям посредством мощного оборудования удалось обозначить спектры поглощения в воздушной оболочке экзопланеты.
Экспертами оказались выявлены следы присутствия чего-то вроде водяного пара, и его объемы примерно втрое превосходят те, что отмечаются в случае с Сатурном. Также в атмосфере зафиксированы признаки наличия некоторых тяжелых элементов, а это говорит о том, что WASP-39b неоднократно подвергалась “бомбардировке” кометами. В прошлом она могла находиться дальше от своего светила, нежели сейчас.
Ранее ученые узнали, что на экзопланетах сверххолодной звезды TRAPPIST-1 может иметься много воды.
Автор: Марина Вебер