Борис Смолкин боится ухода молодой супруги Светланы

Борис Смолкин рассказал, что проведет праздник в кругу друзей и родных в каком-то общественном месте. Актер и не мечтал, что доживет до такого почтенного юбилея. Он вспоминает, как шутили с другом, что «главное дожить до 2008 года, когда наступит пенсия». Поэтому 70-летний юбилей является для любимца зрителей «подарком судьбы».В День своего рождения Смолкин вспомнил, как познакомился со своей женой Светланой, которая рядом с ним уже 20 лет. На тот момент ему уже исполнилось 50 лет и актер потерял всякую надежду на создание крепкой семьи. Но любовь «свалилась с небес» и Борис все чаще задается вопросом, что держит супругу рядом с ним, ведь разница в возрасте у них приличная. Но неравенство брака стало для них почти незаметным. Актер старается всегда поздравлять Светлану с важными для них датами, а она часто забывает, что супруги женаты.По словам Бориса Смолкина, он ревнует молодую жену, но старается не подавать виду. Актер является реалистом, поэтому отдает отчет, что Светлана может встретить на своем пути мужчину помоложе и уйти к нему. Но пока она с ним, он намерен наслаждаться каждой минутой совместной жизни. У Бориса и Светланы есть совместный сын – 18-летний Глеб. Он всерьез увлечен фигурным катанием.