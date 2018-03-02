Под Томском воспитательница избивала мальчика с ДЦП
Под Томском воспитательница одного из детских домов жестоко избивала мальчика, у которого было диагностировано ДЦП. Женщина работает в учреждении более двух лет, и раньше за ней такая склонность не наблюдалась.
По информации телеграм-канал Mash, воспитатель попала на видео, когда избивала ребёнка. После того, как ролик увидело руководство интерната, педагога отстранили от работы. Сама же запись была передана сотрудникам правоохранительных органов. На допросе подозреваемая призналась, что мальчика она била, поскольку ребенок раздражал ее своими жалобами и постоянными слезами.
Подстроку 15 лет, но на вид воспитанник выглядит гораздо младше. Воспитательница бросила мальчика на диван, после чего начала наносить удары по туловищу и голове. Затем она толкнула юношу на кровать так, что у него впоследствии остались травмы.
По факту случившегося заведено уголовное дело.
По информации телеграм-канал Mash, воспитатель попала на видео, когда избивала ребёнка. После того, как ролик увидело руководство интерната, педагога отстранили от работы. Сама же запись была передана сотрудникам правоохранительных органов. На допросе подозреваемая призналась, что мальчика она била, поскольку ребенок раздражал ее своими жалобами и постоянными слезами.
Подстроку 15 лет, но на вид воспитанник выглядит гораздо младше. Воспитательница бросила мальчика на диван, после чего начала наносить удары по туловищу и голове. Затем она толкнула юношу на кровать так, что у него впоследствии остались травмы.
По факту случившегося заведено уголовное дело.
Автор: Валерия Орлова