Эксперт считает странным заявление “Нафтогаза” об убытках “Газпрома” из-за прекращения поставок

Представитель Фонда национальной энергетической безопасности призвал руководство “Нафтогаза” еще раз пересмотреть решение арбитражного суда, поскольку он там не увидел пункта о том, что “Газпром” утрачивает право take or pay (“бери или плати”). Вину в сложившейся ситуации Симонов возлагает и на Стокгольмский суд, ведь его представители не объяснили всех нюансов своего решения, из-за чего “Нафтогаз” старается трактовать все в свою пользу.Лично эксперт не видит оснований утверждать, что “Газпром” лишился права take or pay, но решение суда при этом Симонов называет “туманным”.Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, представители “Нафтогаза” высказались о нежелании в 2018 году следовать принципу “бери или плати”, когда речь заходит непосредственно о российском газе.