Эксперт считает странным заявление “Нафтогаза” об убытках “Газпрома” из-за прекращения поставок
Эксперт Константин Симонов считает несколько странным высказывание со стороны “Нафтогаза” об убытках “Газпрома” вследствие прекращения поставок газа. Глава компании заявлял, что такой шаг может стоить России миллионов долларов, передает RT.
Представитель Фонда национальной энергетической безопасности призвал руководство “Нафтогаза” еще раз пересмотреть решение арбитражного суда, поскольку он там не увидел пункта о том, что “Газпром” утрачивает право take or pay (“бери или плати”). Вину в сложившейся ситуации Симонов возлагает и на Стокгольмский суд, ведь его представители не объяснили всех нюансов своего решения, из-за чего “Нафтогаз” старается трактовать все в свою пользу.
Лично эксперт не видит оснований утверждать, что “Газпром” лишился права take or pay, но решение суда при этом Симонов называет “туманным”.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, представители “Нафтогаза” высказались о нежелании в 2018 году следовать принципу “бери или плати”, когда речь заходит непосредственно о российском газе.
Представитель Фонда национальной энергетической безопасности призвал руководство “Нафтогаза” еще раз пересмотреть решение арбитражного суда, поскольку он там не увидел пункта о том, что “Газпром” утрачивает право take or pay (“бери или плати”). Вину в сложившейся ситуации Симонов возлагает и на Стокгольмский суд, ведь его представители не объяснили всех нюансов своего решения, из-за чего “Нафтогаз” старается трактовать все в свою пользу.
Лично эксперт не видит оснований утверждать, что “Газпром” лишился права take or pay, но решение суда при этом Симонов называет “туманным”.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, представители “Нафтогаза” высказались о нежелании в 2018 году следовать принципу “бери или плати”, когда речь заходит непосредственно о российском газе.
Автор: Марина Вебер