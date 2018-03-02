В Подмосковье танк раздавил полицейскую машину
В Подмосковье танк буквально проехал по полицейскому автомобилю. Инцидент произошел в населенном пункте Наро-Фоминск в пятницу, 2 марта.
По информации Telegram-канала Mash, у свидетелей аварии произошедшее вызвало страх. Они сразу же вызвали оперативные службы на место инцидента.
Впоследствии оказалось, что она одной из улиц подмосковного города снимался фильм. На данный момент название картины и ее сюжет не сообщается. На обнародованных в социальных сетях фото видно, что танк превратил транспортное средство в груду металла.
По информации Telegram-канала Mash, у свидетелей аварии произошедшее вызвало страх. Они сразу же вызвали оперативные службы на место инцидента.
Впоследствии оказалось, что она одной из улиц подмосковного города снимался фильм. На данный момент название картины и ее сюжет не сообщается. На обнародованных в социальных сетях фото видно, что танк превратил транспортное средство в груду металла.
Автор: Валерия Орлова