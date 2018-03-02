Юморист Максим Галкин выложил видео с 1,5-летней дочкой Лизой
Знаменитый юморист Максим Галкин выложил в Instagram старое семейное видео с дочкой. На кадрах Лизе тогда всего 1,5 года.
Блог артиста стал популярным благодаря регулярным обновлениям, на которых он делится милыми моментами семейной жизни. В комментарии к видео он отметил, что это время пролетело очень быстро, в этом году девочке исполнится 5 лет. Елизавета весело играет с папой, в объектив также попала Алла Пугачева, которая качает ее в кресле. Семья выглядит дружной и очень жизнерадостной.
Подписчикам сильно понравился энергичный ребенок, они называли ее «солнышко», «ангельским созданием», «прелестной малышкой». Некоторые заметили, что скоро начнутся школьные годы.
Блог артиста стал популярным благодаря регулярным обновлениям, на которых он делится милыми моментами семейной жизни. В комментарии к видео он отметил, что это время пролетело очень быстро, в этом году девочке исполнится 5 лет. Елизавета весело играет с папой, в объектив также попала Алла Пугачева, которая качает ее в кресле. Семья выглядит дружной и очень жизнерадостной.
Подписчикам сильно понравился энергичный ребенок, они называли ее «солнышко», «ангельским созданием», «прелестной малышкой». Некоторые заметили, что скоро начнутся школьные годы.
Автор: Северов Андрей